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В Подмосковье самолет с пьяными пассажирами приземлился в реку

СК организовал проверку по факту аварийного приземления самолета в Подмосковье

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Телеграм-канал «Авиаторщина»

В Московской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в русло реки Ока. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе аэродрома Пущино Серпуховского городского округа Московской области. По предварительным данным, в результате аварийной посадки никто не пострадал.

СК организовал проверку. Она будет проводиться по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, транспорта, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», посадку совершил частный самолет «Борей АэроВолга» (RA-4440G). Авторы утверждают, что пилот хотел посадить воздушное судно на воду, но забыл убрать шасси. В результате, при касании с водой самолет перевернулся и почти затонул. По словам очевидцев, трое пассажиров гидроплана были в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне в подмосковном городе Воскресенске аварийно сел самолет Cessna-182 RA3119G. По данным СК, посадка произошла после того, как в полете обнаружилась неисправность электросистемы и произошло задымление кабины.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

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