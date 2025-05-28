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Опубликовано видео с места аварийной посадки самолета на пляж в Петербурге

Прокуратура показала видео с места посадки самолета на пляж в Кронштадте

Северо-Западная транспортная прокуратура показала видео с места аварийной посадки легкомоторного самолета на пляж в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Кадры опубликованы в Telegram-канале надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, самолет типа «Дельфин-3» с двумя членами экипажа на борту аварийно сел во время планового облета после технического ремонта. Инцидент произошел в районе острова Котлин, никто не пострадал.

Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям эксплуатанта воздушного судна и иных ответственных лиц», — заявили в прокуратуре.

Днем 28 мая в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что организована доследственная проверка по факту аварийную посадки легкомоторного самолета на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Санкт-Петербурге. Следователи рассматривают в качестве предварительной причины происшествия отказ двигателя.

Ранее самолет совершил посадку на трассу в Вологодской области.

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