Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в субботу

Жителей и гостей Москвы предупредили о непогоде в субботу, 7 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, во второй половине дня в столице возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Синоптики прогнозируют усиление ветра — его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Власти попросили горожан быть осторожными на улице, особенно во время грозы и сильного ветра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с наступлением вторника в Москве начнется постепенное снижение температуры. По его словам, с 11 июня и до конца недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

Синоптик уточнил, что ночью во вторник столбики термометров опустятся до +10…+15 °C, а днем воздух прогреется лишь до +18…+23 °C. В среду ночью температура может снизиться до +7…+12 °C, днем — до +19…+24 °C. Такая погода, по прогнозам, сохранится до воскресенья.

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