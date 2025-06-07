С начала следующей недели в Москве ожидается похолодание

С наступлением вторника в Москве начнется постепенное снижение температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 11 июня и до конца недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

Синоптик уточнил, что ночью во вторник столбики термометров опустятся до +10…+15 °C, а днем воздух прогреется лишь до +18…+23 °C. В среду ночью температура может снизиться до +7…+12 °C, днем — до +19…+24 °C. Такая погода, по прогнозам, сохранится до воскресенья.

При этом Вильфанд отметил, что серьезных осадков не ожидается — атмосферные массы будут поступать с юго-запада, что обеспечит в целом сухую и стабильную погоду.

В то же время Вильфанд рассказал, что в семи округах РФ в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода выше нормы до 10 градусов. По его словам, температура выше нормы установится на этой и следующей неделях в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и Поволжье. Так, в Северо-Западном федеральном округе, в Архангельской области и Коми с 7 по 11 июня температура будет выше нормы на 6-8 градусов, достигая +24... +29°C.

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