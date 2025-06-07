Редакция Ura.ru будет добиваться освобождения из СИЗО редактора Аллаярова

Главный редактор Ura.ru Диана Козлова заявила «Газете.Ru», что к арестованному редактору издания Денису Аллаярову не допустили адвокатов и не дали возможности передать вещи в СИЗО. По ее словам, он при этом находится в «нормальном состоянии».

«Мы считаем, что это (задержание. — прим. «Газеты.Ru») слишком жесткое решение — дядю, который якобы получил от Дениса деньги, отправили домой, а самого Дениса — на два месяца. И это все — за 20 перевод тысяч рублей. По нашим данным, дядя уже больше года проходит фигурантом по другому делу, при котором ему грозит до 10 лет лишения свободы. Источники говорят, что он пошел на сделку со следствием и оговорил своего же племянника — так он может получить условный срок или серьезно сократить реальный. Добиваться освобождения также будем. Денис в нормальном состоянии, он находится в Екатеринбургском централе. При этом ему не дали взять вещи в СИЗО — к нему адвокатов попросту не допустили», — сказала она.

Утром 5 июня в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Троих сотрудников издания задержали. Журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката, а к главному редактору применили силу.

Аллаярова арестовали на два месяца по делу о даче взятки своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Соответствующее решение было принято Ленинским районным судом Екатеринбурга на закрытом заседании. Вину редактор не признал.

Самого Карпова ранее отправили на два месяца под домашний арест. Его обвиняют в получении взятки за незаконные действия и превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

Подробнее об аресте журналиста — в материале «Газеты.Ru».

Ранее редакция Ura.ru заявила, что опасается за жизнь арестованного Аллаярова.