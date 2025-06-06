Редактор Ura.ru не признал вину по делу о даче взятки

Редактор свердловского информационного портала Ura.ru Денис Аллаяров назвал решение суда об его заключении под стражу провокацией. Об этом сообщили в Telegram-канале портала.

«Обвинения я не признаю. Это провокация. Я выполнял просто свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона», — сказал журналист.

6 июня Аллаярова арестовали на два месяца по делу о даче взятки своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Соответствующее решение было принято Ленинским районным судом Екатеринбурга на закрытом заседании.

По версии следствия, редактор якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Утром 5 июня в редакцию крупного российского издания Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Одновременно обыски провели в квартирах нескольких журналистов. Троих сотрудников издания задержали. Журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката, а к главному редактору применили силу.

Ранее стало известно, кого еще задержали по делу редактора Ura.ru о даче взятки.