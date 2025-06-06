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Трамп распорядился увеличить производство беспилотников в США

Белый дом: Трамп подписал указ о расширении производства дронов в США
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на увеличение производства беспилотных летательных аппаратов и стимулирование их экспорта с целью укрепления технологического лидерства страны. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, пишет РИА Новости.

Документ нацелен на усиление позиций США в области разработки, коммерциализации и экспорта беспилотников. Федеральному авиационному управлению (FAA) поручено расширить возможности использования дронов, включая разрешение на полеты вне зоны прямой видимости для коммерческих и спасательных операций.

Кроме того, ведомству рекомендовано внедрять нейросетевые технологии для ускоренной обработки заявок на использование беспилотников.

Накануне министр армии США Дэниел Дрисколл выразил озабоченность уязвимостью американских военных объектов перед лицом БПЛА, подобных тем, которые атаковали аэродромы в РФ.

В мае Трамп заявил, что США должны производить такие же дешевые и эффективные дроны, как Иран. В качестве доказательства важности беспилотников в современных военных конфликтах Трамп привел ситуацию на Украине. Американский лидер пообещал, что США будут производить лучшие военные дроны, ракеты и самолеты в мире и выразил надежду на то, что они будут недорогими.

Ранее появилось видео с новым FPV-дроном «Заноза», не имеющим аналога на Западе.

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