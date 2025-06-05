На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обеспокоились безопасностью своих объектов после атак ВСУ на Россию

Министр армии США Дрисколл: операция ВСУ «Паутина» стала вызовом для США
close
Gene Blevins/Global Look Press via ZUMA Press

Министр армии США Дэниел Дрисколл выразил озабоченность уязвимостью американских военных объектов перед лицом угроз, подобных недавним атакам беспилотников на территории России.

«То, что мы увидели в ходе операции «Паутина» в России, и мы столкнемся с такой же проблемой — это один из ключевых вызовов для нашей армии», — заявил Дрисколл.

На слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Дрисколл подчеркнул, что противодействие таким атакам является одной из главных задач армии, отметив активную разработку мер противодействия, включая применение крупнокалиберных боеприпасов и систем направленной энергии.

Министр также выразил обеспокоенность недостаточной готовностью американской промышленности к массовому производству беспилотников, указав на их более высокую себестоимость производства в США по сравнению с Китаем.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами