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Появилось видео с новым FPV-дроном «Заноза», не имеющим аналога на Западе

Новый российский FPV-дрон «Заноза» для ударов по ВСУ сняли на видео
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РИА Новости

В сети появилось видео с новым российским многоцелевым FPV-дроном «Заноза», который может не только доставлять боеприпасы или провиант в зону боевых действий на правом берегу Днепра, но и наносить мощные удары по противнику. Ролик опубликовало РИА Новости.

Новый дрон продемонстрировал офицер-десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Мин». По словам военного, беспилотник, который является полностью российской разработкой, превосходит западные аналоги по своей мощи и функциям.

«Мин» рассказал, что уникальность нового БПЛА в его конструкции: его можно складывать и раскладывать.

«Он мобильный и спокойно транспортабельный», — сообщил боец, наглядно показав, как быстро складываются все четыре луча дрона.

По словам военного, грузоподъемность «Занозы» составляет 20 кг, дальность полета — около 12 км в обе стороны. Дрон может переносить мины, снаряды и материально-техническое обеспечение. Новый беспилотник уже активно применяется группировкой российских войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого в России представили одноразовый дрон «Воган-9СП» для перехвата БПЛА противника посредством подрыва собственной боевой части. Беспилотник квадрокоптерного типа может достигать скорости около 200 км/ч. Он работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, которая подсвечивает цель.

Ранее дрон-камикадзе «Ланцет» поразил катер ВСУ с ракетами AIM-9M у берегов Крыма.

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