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Трамп заявил, что США должны стремиться догнать Иран по производству дешевых дронов

Трамп заявил, что США должны производить такие же дешевые дроны, как Иран
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Iranian Army/WANA/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны производить такие же дешевые и эффективные дроны, как Иран. Его слова приводит ТАСС.

«Посмотрите на Иран, они делают хорошие беспилотники всего за $35-40 тыс. Я сказал, что мне не нужны дроны за $41 млн, я хочу беспилотники за $35-40 тыс.», — подчеркнул он.

В качестве доказательства важности беспилотников в современной войне Трамп привел конфликт на Украине.

Американский лидер пообещал, что США будут производить лучшие военные дроны, ракеты и самолеты в мире и выразил надежду на то, что они будут недорогими.

До этого Иран представил на параде в Бендер-Аббасе новые Shahed 136B и ракеты Jahad дальностью 1 тыс. км.

В мае Пентагон заключил контракт на строительство двух подводных лодок стоимостью $18,4 млрд с General Dynamics и Huntington Ingalls.

Ранее в США заявили, что в России начали делать дроны-камикадзе из гироскутеров.

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