Начальник четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полковник Олег Номеровский погиб в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщило издание «Страна».

По его данным, инцидент произошел на участке дороги между Одессой до Березовкой в 15:39 по местному времени (совпадает с московским).

Отмечается, что на месте происшествия обнаружено тело, при этом в районе водительского сиденья отсутствует дно автомобиля. Журналисты считают, что автомобиль взорвали целенаправленно, вероятно, с помощью взрывного устройства, установленного под днищем автомобиля. Судя по всему, детонация была осуществлена дистанционным способом.

Сегодня «Страна» сообщала, что в селе Донская Балка Одесской области взорвалась машина ТЦК. Было указано, один человек в результате инцидента не выжил.

В конце мая в украинском городе Кременчуг неизвестные набросились на автомобиль ТЦК после того, как военкомы остановили кого-то, чтобы проверить документы. Несколько мужчин разбили зеркала машины и ударили молотком по лобовому стеклу. Военкомы запрыгнули в свой автомобиль и уехали с места происшествия.

До этого в Никополе Днепропетровской области Украины мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата. Инцидент произошел 10 мая во время проверки военно-учетных документов в Никополе. 34-летний мужчина вступил в словесный конфликт с сотрудниками ТЦК. В ходе ссоры он достал пистолет и выстрелил в сторону военнослужащего, а затем скрылся.

Ранее солдат ВСУ получил срок за стрельбу по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК.