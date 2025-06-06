В Одесской области взорвалась машина военкомата

В селе Донская Балка Одесской области взорвалась машина территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Информация о взрыве также появилась на сайте полиции. Предварительно, один человек в результате инцидента не выжил. О пострадавших не сообщается.

26 мая сообщалось о пожаре в здании ТЦК в городе Виннице, расположенном в центральной части Украины. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры с места происшествия. На них видно, что огонь распространился в помещениях на верхних этажах здания.

В конце марта в центре города Ровно на западе Украины взорвался автомобиль с самодельным взрывным устройством. Инцидент произошел днем 20 марта на улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир, им потребовалась госпитализация.

В феврале сообщалось, что возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников ТЦК. По данным издания «Страна.ua», одного пострадавшего военного спасти не удалось, а еще несколько раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. В тот же день в Николаеве произошел еще один взрыв в районе вокзала. Там 41-летний мужчина взорвал гранату.

На Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.