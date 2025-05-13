На Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

В Никополе Днепропетровской области Украины мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата. Об этом сообщает региональное отделение нацполиции.

По информации ведомства, 10 мая во время проверки военно-учетных документов 34-летний житель Никополя вступил в словесный конфликт с представителями ТЦК. В ходе конфликта он достал пистолет и произвел один выстрел в сторону военнослужащего, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчина был задержан, у него изъяли оружие с патронами. В результате происшествия никто не пострадал.

2 февраля сообщалось, что взрыв раздался у здания территориального центра комплектования в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. Украинский телеканал «Общественное» заявил, ссылаясь на правоохранителей, что, по предварительным данным, ранения получил военнослужащий.

1 февраля в городе Ровно на западе Украины произошел взрыв в здании ТЦК. Там выбило окна.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине военком назвал работников ТЦК «людоловами».