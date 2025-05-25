В городе Кременчуг в центре Украины неизвестные набросились на автомобиль ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Видео из местных пабликов разместила «Страна.ua».

По данным газеты, военкомы остановили кого-то, чтобы проверить документы. В этот момент к ним подбежали несколько человек. Они разбили зеркала машины ТЦК и ударили молотком по лобовому стеклу. Военкомы запрыгнули в свой автомобиль и уехали с места происшествия.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 12 марта Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине военкомы «бусифицировали» курьера службы доставки.