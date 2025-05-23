Солдат ВСУ получил срок за стрельбу по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК

На Украине солдат получил три года за стрельбу по детям, решившим, что он из ТЦК

На Украине осудили военного, который, будучи пьяным, стрелял по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК (украинский военкомат — Прим. ред.). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Харькове пьяный военный открыл стрельбу около супермаркета, потому что подростки назвали его «ТЦКашником», — говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина вступил в перепалку с несовершеннолетними, так как ему показалось, что они смеются над его формой. Потом военного назвали сотрудником ТЦК, и он начал стрелять — сначала в воздух, а потом в разные стороны. В итоге никто не пострадал.

Солдат получил три года лишения свободы по статье о хулиганстве.

17 мая сообщалось, что на Украине полиция будет задерживать и доставлять в ТЦК военнообязанных граждан, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе, но утратили такой статус. В украинском минобороны сообщили, что доставленные в ТЦК граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации под фиктивным предлогом.