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Солдат ВСУ получил срок за стрельбу по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК

На Украине солдат получил три года за стрельбу по детям, решившим, что он из ТЦК
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На Украине осудили военного, который, будучи пьяным, стрелял по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК (украинский военкомат — Прим. ред.). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Харькове пьяный военный открыл стрельбу около супермаркета, потому что подростки назвали его «ТЦКашником», — говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина вступил в перепалку с несовершеннолетними, так как ему показалось, что они смеются над его формой. Потом военного назвали сотрудником ТЦК, и он начал стрелять — сначала в воздух, а потом в разные стороны. В итоге никто не пострадал.

Солдат получил три года лишения свободы по статье о хулиганстве.

17 мая сообщалось, что на Украине полиция будет задерживать и доставлять в ТЦК военнообязанных граждан, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе, но утратили такой статус. В украинском минобороны сообщили, что доставленные в ТЦК граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации под фиктивным предлогом.

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