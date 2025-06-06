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В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове на востоке Украины прогремели четыре новых взрыва
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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

В Харькове, расположенном на востоке Украины, прогремели четыре новых взрыва. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

До этого в городе и его окрестностях была объявлена воздушная тревога.

До этого поступала информация о взрывах, произошедших в промышленной зоне Харькова.

В ночь на 6 июня российские Вооруженные силы провели масштабную ракетную атаку, используя ракеты Х-101, «Калибр» и «Искандер», на ключевые объекты инфраструктуры Украины. В результате обстрела в Киеве пострадала ТЭЦ-5, а ТЭЦ-4 получила повреждения; также был уничтожен комплекс противовоздушной обороны Patriot, как сообщают Telegram-каналы. Удары привели к отключению электроэнергии в некоторых районах Тернополя и Луцка.

Эта широкомасштабная атака стала реакцией на недавнюю операцию Киева против российских аэродромов, произошедшую 1 июня.

Ранее жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов.

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