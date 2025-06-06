Зеленский обратился за помощью к Трампу после удара ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный удар российской армии, обратившись к президенту США Дональду Трампу. Текст обращения он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Очередной масштабный удар. <…> Били почти по всей Украине. <…> Сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и весь мир могут остановить эту войну, надавив на Россию», — написал он.

Зеленский добавил, что бездействие со стороны стран Запада после данной атаки он может расценивать как соучастие в агрессии.

Президент Украины добавил, что во время ночной атаки по территории страны использовались более 400 беспилотников и 40 ракет различных типов.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Массированный удар стал ответом на атаку Киева на российские аэродромы 1 июня.

Ранее подполье раскрыло подробности ночного удара по Харькову.