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В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Мэр Харькова Терехов заявил о прилете по промзоне в Киевском районе города
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Взрыв произошел в промзоне Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Прилет по промзоне в Киевском районе города», — написал он, не уточнив подробности.

В настоящее время на всей территории Харьковской области действует воздушная тревога.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс противовоздушной обороны Patriot, сообщали Telegram-каналы. Также в результате ударов были обесточены районы Тернополя и Луцка.

Масштабная атака стала ответом на атаку Киева на российские аэродромы 1 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на масштабный удар американскому лидеру Дональду Трампу и заявил, что бездействие со стороны стран Запада после этой атаки он может расценивать как соучастие в агрессии. Зеленский добавил, что во время ночной атаки по территории страны использовались более 400 беспилотников и 40 ракет различных типов.

Ранее в Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на удар России.

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