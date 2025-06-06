Минюст РФ пополнил список иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов политика Андрея Пивоварова и шоумена Рустама Солнцева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Шестого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Б. Жемкова, Р.П. Калганов (псевдоним Рустам Солнцев. — «Газета.Ru»), О.Ю. Козловский, Р.М. Кутаев, А.С. Пивоваров, Н.М. Секретарева, В.Ю. Фицнер, а также Д.В. Шедов», — сказано в сообщении.

В конце мая число лиц, когда-либо признанных иностранными агентами в России, перевалило за тысячу. После того, как в пятницу, 30 мая, реестр был обновлен, количество лиц, признанных иноагентами в России, достигло показателя 1004.

Незадолго до этого сообщалось, что Минюст России проверяет деятельность телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. При наличии оснований решался бы вопрос о его включении в список иноагентов.

Однако после этого заместитель министра юстиции России Олег Свириденко сообщил, что оснований для признания Урганта иноагентом у министерства нет.

Ранее суд вновь отказал актрисе Трояновой в снятии статуса иноагента.