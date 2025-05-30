Число иноагентов в РФ превысило тысячу

Количество когда-либо признанных иностранными агентами в России перевалило за тысячу. Это следует из базы данных министерства юстиции России.

После того, как в пятницу, 30 мая, реестр был обновлен, число лиц, признанных иноагентами в России, достигло показателя в 1004.

Закон об иноагентах начал действовать в РФ с декабря 2022 года. Такой статус может получить человек или юридическое лицо за иностранную финансовую поддержку или же иностранное влияние.

Недавно сообщалось, что Минюст России проверяет деятельность телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. При наличии оснований решался бы вопрос о его включении в список иноагентов.

Однако после этого заместитель министра юстиции России Олег Свириденко сообщил, что оснований для признания Урганта иноагентом у министерства нет.

Ранее Цыганова оценила отказ признать Пугачеву иноагентом фразой о «прогнувшемся» министерстве.