Прокуратура аннулировала военный билет шутившему о его покупке блогеру Литвину

Московская прокуратура отменила решение о зачислении блогера Михаила Литвина в запас и аннулировала военный билет мужчины, о покупке которого он шутил. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что военный комиссар столицы обнаружил нарушения, связанные с оформлением документов Литвина. Помимо прочего, ему отменили призывную категорию «В» и лишили звания рядового.

В мае появлялась информация, что Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. СМИ писали, что в личном деле блогера обнаружили документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и военном комиссариате Измайловского района ВАО Москвы. При этом в вузе мужчина не учился.

В апреле о том, что блогер мог купить военный билет, заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила Генпрокуратуру провести проверку.

Ранее блогер Литвин показал голый торс на фоне Bugatti Veyron после скандала с военным билетом.