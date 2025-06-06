На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура аннулировала военный билет шутившему о его покупке блогеру Литвину

SHOT: прокуратура отменила решение о зачислении в запас блогера Литвина
close
mikhail_litvin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московская прокуратура отменила решение о зачислении блогера Михаила Литвина в запас и аннулировала военный билет мужчины, о покупке которого он шутил. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что военный комиссар столицы обнаружил нарушения, связанные с оформлением документов Литвина. Помимо прочего, ему отменили призывную категорию «В» и лишили звания рядового.

В мае появлялась информация, что Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. СМИ писали, что в личном деле блогера обнаружили документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и военном комиссариате Измайловского района ВАО Москвы. При этом в вузе мужчина не учился.

В апреле о том, что блогер мог купить военный билет, заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила Генпрокуратуру провести проверку.

Ранее блогер Литвин показал голый торс на фоне Bugatti Veyron после скандала с военным билетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами