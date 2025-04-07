Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет российского блогера

«Лига безопасного интернета» направит обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о покупке военного билета блогером Михаилом Литвиным. Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Участники СВО обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку информации о покупке военного билета скамером Михаилом Литвиным», — написала она.

Мизулина напомнила, что в одном из своих интервью Литвин упомянул о покупке своего военного билета, после чего в средствах массовой информации начали появляться сообщения о соответствующей проверке со стороны прокуратуры. По ее словам, результаты этой проверки до сих пор не обнародованы. Она выразила надежду на то, что Генпрокуратура обратит внимание на просьбы военных, а также пообещала направить обращение в ведомство от «ЛБИ».

12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Ранее блогер Литвин подал в суд на бизнес-партнера.