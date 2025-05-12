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Блогер Литвин показал голый торс на фоне Bugatti Veyron после скандала с военным билетом

Блогер Литвин показал голый торс на фоне Bugatti Veyron и попал на фото
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mikhail_litvin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Михаил Литвин показал торс на фоне Bugatti Veyron. Блогер разместил фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети фотографиях видно, что мужчина стоит в белых шортах и кроссовках на фоне розового автомобиля Bugatti Veyron. Также заметно, что мужчина держит рукой банку, которая стоит на крыше машины.

До этого сообщалось, что блогер Михаил Литвин уехал из России в ОАЭ вскоре после того, как появились новости об аннулировании его военного билета и необходимости явки в военкомат.

5 мая Mash сообщил о том, что Следственный комитет изъял и аннулировал военный билет Литвина. Как сообщил Telegram-канал, военник с пометкой «ограниченно годен» был получен по фальшивой прописке. 25-летнего блогера должны были отправить на повторную медкомиссию, где решился бы вопрос о его службе в армии.

Блогера проверяла военная прокуратура. На допросе Литвин заявил, что с пропиской ему помогли онлайн-знакомые.

Ранее в Москве задержали бойца ММА с пистолетом в Cadillac Escalade.

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