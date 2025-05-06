Стало известно, что блогер Литвин не учился в МГТУ имени Баумана

МГТУ имени Баумана: блогер Литвин не учился и не проживал в общежитии

Блогер Михаил Литвин, который якобы незаконно получил военный билет с помощью фиктивного обучения в Московском государственном техническом университете им. Баумана, не учится в вузе и не проживал в общежитии при высшем учебном заведении. Об этом РИА Новости сообщили в МГТУ им. Баумана.

«Он не был зарегистрирован в общежитии. Студента такого у нас не было»​, — сказали в университете.

5 мая Telegram-канал Mash сообщил, что сжигающего машины блогера Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. По данным канала, его проверяет Военная прокуратура. Mash утверждал, что в личном деле блогера обнаружили документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и военном комиссариате Измайловского района ВАО Москвы.

При этом издание уточняло, что в Бауманке Литвин не учился и в общаге при университете не жил. УФМС подтвердило, что регистрации в общежитии не было. На допросе Литвин признался, что с документом на жительство ему помогли онлайн-знакомые.

Ранее блогер Литвин подал в суд на бизнес-партнера.