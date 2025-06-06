Фигуранту дела о получении взятки от редактора Ura.ru избрали меру пресечения

Суд арестовал экс-полицейского по делу о получении взятки от редактора Ura.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по городу Андрея Карпова, которого обвиняют в получении взятки от редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что органы предварительного расследования предъявили экс-правоохранителю обвинение по ч. 3 ст. 290 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Суд избрал Карпову меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 августа 2025 года, а также запретил мужчине осуществлять определенные действия.

«Судебный акт в законную силу не вступил», — уточняется в публикации.

5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из которых имел при себе кувалду, зашли в офис информационного агентства и изъяли технику с документами.

Впоследствии газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что в отношении Аллаярова было возбуждено уголовное дело о даче взятки. Как рассказали журналисты, редактор Ura.ru передал деньги сотруднику правоохранительных органов, который за это поделился с ним оперативными сводками. Этим полицейским оказался Карпов.

Ранее в Государственной думе РФ высказались об обысках в редакции Ura.ru.