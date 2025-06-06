Стало известно, кого еще задержали по делу редактора Ura.ru о даче взятки

Сотрудники правоохранительных органов вместе с редактором Ura.ru Денисом Аллаяровым задержали начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале отмечается, что журналиста обвиняют в даче взятки. Полицейского, в свою очередь, обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

«Сегодня в Ленинском суде [Екатеринбурга] им изберут меру пресечения», — подчеркивается в публикации.

5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах зашли в офис информационного агентства и изъяли технику с документами. При этом один из них имел при себе кувалду.

Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что в отношении Дениса Аллаярова было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. По информации издания, журналист передал деньги сотруднику правоохранительных органов, который за это поделился с ним оперативными сводками.

Как только обыски завершились, коллектив Ura.ru опубликовал официальное заявление, в котором поблагодарил читателей за поддержку. Также журналисты рассказали, что редактор агентства был доставлен в управление Следственного комитета РФ для допроса. В тот момент коллеги Дениса Аллаярова не могли с ним связаться.

Ранее в Союзе журналистов РФ прокомментировали обыски в редакции Ura.ru.