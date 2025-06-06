Уральский депутат оценил действия силовиков в редакции Ura.ru

Депутат Лисовский: силовые структуры должны были быть более сдержанными с Ura.ru

Cиловые структуры во время жестких обысков в редакции уральского отделения информагентства Ura.ru должны были быть более сдержанными, а следственные действия проводить законно. Об этом в беседе с порталом заявил депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский.

По его словам, корреспонденты имеют право работать с источниками.

«‎К сожалению, у нас сейчас такая практика появилась, что пока еще ничего не доказано, сразу же правоохранительными органами выдается вся информация, публикуется видеосъемка задержаний и обысков. Я считаю, что такие действия недопустимы. Нашим силовым структурам нужно быть гораздо сдержаннее. Форма проведения следственных действий должна быть законной», — сказал Лисовский.

Он также добавил, что Ura.ru — влиятельное в регионе СМИ.

Накануне в редакции Ura.ru и квартирах некоторых сотрудников прошли обыски. По данным источников «Коммерсанта», причиной стало подозрение в том, что журналисты могли незаконно получать внутренние сводки полиции и использовать их в публикациях. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловского филиала Дениса Аллаярова, однако после допросов всех отпустили.

Позже стало известно о повторном задержании Аллаярова — после того, как журналист был отпущен после допроса в Следственном комитете. Как заявил источник «Ъ», возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

Ранее СМИ узнали, в чем обвиняют одного из журналистов Ura.ru.