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СМИ узнали, в чем обвиняют одного из журналистов Ura.ru

«Ъ-Урал»: в отношении редактора Ura.ru Аллаярова возбуждено дело о даче взятки
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Денис Аллаяров/VK

В отношении редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Об этом сообщил источник газеты «Коммерсантъ».

«В отношении свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело за дачу взятки (ст. 291 УК РФ)», — говорится в публикации.

Уточняется, что журналиста подозревают в даче взятки сотруднику правоохранительных органов, который передавал ему оперативные сводки за деньги. В свою очередь в отношении этого сотрудника возбуждено дело по статье о получении взятки.

Утром 5 июня в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге прошел обыск. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у журналистов технику и документы.

В Ura.ru пояснили, что правоохранителей интересуют источники происхождения информации о ряде событий криминального характера, произошедших в Свердловской области.

Были задержаны трое журналистов, в числе которых оказался Денис Аллаяров.

Позже стало известно о повторном задержании Аллаярова — после того, как журналист был отпущен после допроса в Следственном комитете. Как заявил источник «Ъ», возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

Ранее в СПЧ заявили о шоке из-за обысков в редакции Ura.ru.

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Обыски в Ura.ru
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