В атакованном дронами Энгельсе оценили концентрацию вредных веществ в воздухе

Сотрудники Роспотребнадзора не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе жилой застройки на территории Энгельса после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба правительства Саратовской области в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что специалисты продолжают вести мониторинг состояния воздуха в городе.
«Отбор проб будет производиться до полной ликвидации возгорания», — подчеркивается в тексте.
6 июня министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили 174 украинских дрона. В том числе БПЛА перехватили в небе над Саратовской областью.
Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на жилой дом в Энгельсе, в результате чего здание получило повреждения. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что никто из мирных жителей не пострадал. Сотрудники профильных служб уже осмотрели здание и установили, что опасность для людей отсутствует. В связи с этим эвакуированным гражданам разрешили вернуться в свои квартиры.
Кроме того, из-за атаки дронов на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб.
Ранее украинские БПЛА атаковали здание суда в Белгородской области, когда там находился губернатор региона Вячеслав Гладков.