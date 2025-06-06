В атакованном дронами Энгельсе оценили концентрацию вредных веществ в воздухе

В Энгельсе после атаки БПЛА не выявили превышения концентрации вредных веществ

Сотрудники Роспотребнадзора не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе жилой застройки на территории Энгельса после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба правительства Саратовской области в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что специалисты продолжают вести мониторинг состояния воздуха в городе.

«Отбор проб будет производиться до полной ликвидации возгорания», — подчеркивается в тексте.

6 июня министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили 174 украинских дрона. В том числе БПЛА перехватили в небе над Саратовской областью.

Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на жилой дом в Энгельсе, в результате чего здание получило повреждения. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что никто из мирных жителей не пострадал. Сотрудники профильных служб уже осмотрели здание и установили, что опасность для людей отсутствует. В связи с этим эвакуированным гражданам разрешили вернуться в свои квартиры.

Кроме того, из-за атаки дронов на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее украинские БПЛА атаковали здание суда в Белгородской области, когда там находился губернатор региона Вячеслав Гладков.