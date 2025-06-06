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Губернатор Бусаргин сообщил о ситуации со сбитыми беспилотниками в Энгельсе

Губернатор Бусаргин подтвердил, что в Энгельсе сбитый БПЛА повредил жилой дом
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Телеграм-канал «Роман Бусаргин»

В Энгельсе сбитый украинский беспилотник повредил жилой дом, начался пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал Бусаргин.

Губернатор также сообщил, что все специальные службы были приведены в полную готовность на случай других инцидентов.

О том, что после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраине Энгельса начался масштабный пожар, первым сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Жители Саратова и Энгельса сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, еще одной целью атаки беспилотников является местный аэродром.

Ранее в Рязани сообщили о налете украинских беспилотников.

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