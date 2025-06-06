Губернатор Саратовской области рассказал о пожаре в Энгельсе

Бусаргин: в Энгельсе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на промышленном предприятии

Возгорание произошло на промышленном предприятии в Энгельсе из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте возгорания работают профильные службы, а специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил губернатор.

До этого сообщалось, что после атаки беспилотных летательных аппаратов на окраине Энгельса начался масштабный пожар.

По словам очевидцев, пожар произошел на окраине города в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Ночью жители Саратова и Энгельса рассказали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбито несколько воздушных целей.

Также сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в городе Энгельсе Саратовской области, начался пожар. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.