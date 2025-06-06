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В Энгельсе осмотрели жилой дом, поврежденный при атаке беспилотников

Бусаргин: жильцы поврежденного в Энгельсе дома скоро смогут вернуться в квартиры
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Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Жильцы дома в городе Энгельсе в Саратовской области, получившего повреждения в результате атаки украинских дронов, смогут вернуться в свои квартиры в течение часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, специалисты осмотрели здание и установили, что опасность для людей отсутствует.

«В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Также будет открыт проезд», — говорится в заявлении.

Бусаргин добавил, что администрации Энгельсского района и управляющей компании было поручено начать все необходимые процедуры, связанные с восстановительными работами. Как отметил губернатор, в это время сотрудники профильных служб будут постоянно находиться на месте происшествия. В случае необходимости власти выделят на ликвидацию последствий атаки средства из резервного фонда.

В ночь на 6 июня на территории Энгельса упали обломки сбитого украинского беспилотника. Его фрагменты рухнули на жилой дом, в результате чего здание получило повреждение. При этом никто из мирных граждан не пострадал, подчеркнул Бусаргин.

Также он рассказал, что из-за атаки дронов на одном из промышленных предприятий в городе произошел пожар. На место возгорания выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Энгельсе выплатили компенсации пострадавшим при мартовской атаке беспилотников.

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