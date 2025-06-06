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Организаторы гей-фестиваля в Киеве заявили, что их запугивает полиция

Организаторы ЛГБТ-акции в Киеве заявили, что их запугивают полицейские
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Depositphotos

Организаторы мероприятия ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Киеве заявили, что их пытаются запугать столичные полицейские. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам представителей гей-сообщества, силовики предупреждают их о риске нападения «тысячи человек» и возможном теракте. Организаторы считают, что таким образом полиция хочет помешать проведению парада.

Они потребовали от МВД прекратить давление и рассказать правду о террористическом акте, который якобы может быть осуществлен.

Гей-фестиваль в Киеве должен пройти 7-8 июня — в дни Троицкой родительской субботы и Троицы.

18 апреля сообщалось, что проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической Украинской православной церкви и некоторых политиков.

Сообщалось о стычках в Киеве с противниками проведения кинофестиваля.

Ранее в Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd с шестицветной радугой.

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