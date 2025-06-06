Организаторы гей-фестиваля в Киеве заявили, что их запугивает полиция

Организаторы ЛГБТ-акции в Киеве заявили, что их запугивают полицейские

Организаторы мероприятия ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Киеве заявили, что их пытаются запугать столичные полицейские. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам представителей гей-сообщества, силовики предупреждают их о риске нападения «тысячи человек» и возможном теракте. Организаторы считают, что таким образом полиция хочет помешать проведению парада.

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