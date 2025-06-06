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Верующие мусульмане прибыли к Соборной мечети в Москве

Верующие прибыли к Соборной мечети в Москве в день праздника Курбан-байрам
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Максим Блинов/РИА Новости

Верующие мусульмане собрались у Московской соборной мечети к началу молитвы в день праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Проповедь читает глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Позвольте от имени президиума Духовного управления мусульман России, его председателя, предстоятеля российских мусульман, главного муфтия шейха Равиля Гайнудина, и от себя лично, поздравить всех вас с главным праздником ислама, праздником любви и милосердия», — сказал он.

Муфтий напомнил о важности мира и уважения к другим народам Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ид аль-Адха, также известным как Курбан-байрам.

Курбан-байрам — один из важнейших праздников в исламе. Мусульмане всего мира отмечают праздник на протяжении нескольких дней — в арабских странах не менее пяти дней, в других странах не менее трех дней. В эти три дня мусульмане совершают молитвы, посещают родных и раздают милостыню.

В первый день традиционно совершаются жертвоприношения — подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее заместитель муфтия заявил о надежде на появление новых мечетей в Москве.

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