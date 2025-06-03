Заместитель муфтия заявил о надежде на появление новых мечетей в Москве

Мусульмане Москвы молятся о строительстве новых мечетей в российской столице. Об этом во время видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь заявил заместитель муфтия столицы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, руководитель религиозной организации «Милость» Марат Алимов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что во время предстоящего праздника Курбан-байрам в московских мечетях будут происходить религиозные обряды. В Московской соборной мечети будет происходить основное торжество — сюда приедут многие мусульмане России, которые не смогли поехать в хадж (паломничество) в Мекку в этом году.

«Это Историческая мечеть — там идет реконструкция, и мы тоже благодарим правительство Российской Федерации за то, что в эти дни проводят реконструкцию старейшей нашей мечети, Исторической мечети на Татарской улице. Там огромное количество молящихся приходит по пятницам, перекрываются улицы, и мы надеемся и молим Всевышнего, чтобы мечетей в Москве было как можно больше», — сказал Алимов.

Он также отметил что в 2025 году Саудовская Аравия, где находятся главные святыни ислама, выделила квоту на 25 тыс. участников хаджа для России.

Курбан-байрам или Ид аль-Адха — один из главных праздников мусульман, который отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 6 июня.

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