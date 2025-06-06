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Мусульмане отмечают один из важнейших праздников Курбан-байрам

Мусульмане отмечают Ид аль-Адха, также известный как Курбан-байрам
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Мусульмане в пятницу, 6 июня, отмечают праздник Ид аль-Адха, также известный как Курбан-байрам — один из важнейших праздников в исламе. Об этом напомнило информационное агентство ТАСС.

История Курбан-байрама восходит к кораническому повествованию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который проявил абсолютную покорность Аллаху, согласившись принести в жертву сына. В последний момент Всевышний заменил жертву на барана, что стало символом милосердия и веры.

Мусульмане всего мира отмечают праздник на протяжении нескольких дней — в арабских странах не менее пяти дней, в других странах не менее трех дней. В эти три дня мусульмане совершают молитвы, посещают родных и раздают милостыню.

В первый день традиционно совершаются жертвоприношения — подробнее в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением праздничных мероприятий 5 и 6 июня.

Ранее заместитель муфтия заявил о надежде на появление новых мечетей в Москве.

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