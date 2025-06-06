Ограничения введены в аэропорту Саратова

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее соответствующие ограничения были введены в калужском аэропорту.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал представитель Росавиации.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей, пишет о звуках взрывов в Саратове.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет.

В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.