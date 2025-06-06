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Житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ

БПЛА ВСУ атаковали село Старые Юрковичи Брянской области, есть пострадавший
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель села Старые Юрковичи в Брянской области получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил местный житель», — написал Богомаз.

Он отметил, что пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате сброса взрывного устройства также был поврежден автомобиль, добавил губернатор.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о взрыве в районе аэропорта Брянска, в результате которого начался пожар. Что именно взорвалось, до сих пор неизвестно. Власти произошедшее не комментировали.

Вечером 5 июня Минобороны рассказало, что системы ПВО уничтожили четыре дрона над Брянской областью.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Рыльск.

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