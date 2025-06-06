Очевидцы в Энгельсе и Саратове утверждают о взрывах

Жители Саратова и Энгельса утверждают о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, взрывы начались примерно в 2:20 мск, а до этого в ряде районов Саратовской области были слышны звуки пролетающих в небе беспилотных летательных аппаратов. Жители Саратова и Энгельса также утверждают о работе тревожных сирен и звуках, которые «похожи на автоматные очереди».

Также о сбитых беспилотниках и работе систем ПВО сообщают жители Тульской и Рязанской областей.

До этого сообщалось, что взрыв и пожар произошли в районе аэропорта Брянска.

5 июня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с атакой украинской армии на город Рыльск в Курской области.

В ночь на 3 июня беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Рыльск. Один из дронов упал на частный дом на Зеленой улице, в результате чего начался пожар. Всего повреждения получили четыре здания, также пострадала 66-летняя женщина.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.