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Ограничения введены в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги
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Shutterstock

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в калужском аэропорту для обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет.

В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета в Саратовской области.

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