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В Госдуме предложили наградить предотвратившего ЧП под Воронежем машиниста

Гаврилов предложил наградить предотвратившего ЧП под Воронежем машиниста
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Депутат Государственной думы от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с РИА Новости предложил наградить машиниста и бригаду, предотвративших возможные тяжелые последствия ЧП на железнодорожной дороге в Воронежской области.

По его словам, трагедии удалось избежать благодаря слаженной работе экипажа поезда, своевременно отреагировавшего на возникшую угрозу. Речь идет о разрушении железнодорожных путей из-за сработавшего взрывного устройства.

«Машинист и поездная бригада, заметив повреждение, применили экстренное торможение, предотвратив возможные тяжелые последствия. Считаю правильным рассмотреть вопрос о награждении машиниста и бригады, проявивших хладнокровие и профессионализм в критической ситуации», — сказал парламентарий.

Утром 5 июня на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области произошел взрыв. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что из-за этого на участке железной дороги на юге Воронежской области были остановлены несколько поездов. Он заявил, что пострадавших нет.

Комментируя ситуацию, в ФСБ России заявили, что железнодорожные пути подорвали. Это случилось непосредственно перед прохождением поезда, однако машинист и его коллеги вовремя заметили повреждение рельсов и предприняли экстренное торможение.

Ранее в Приморье сотрудники ФСБ пресекли диверсию на участке Дальневосточной железной дороги.

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