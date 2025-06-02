В Приморье пресекли диверсию на железной дороге

В Приморском крае сотрудники УФСБ России по региону пресекли диверсию на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

По его информации, двое 19-летних жителей Приморья по заданию спецслужб Украины попытались поджечь железнодорожные релейные шкафы. За это злоумышленники рассчитывали получить денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России («Диверсия»). Фигурантов заключили под стражу.

В мае суд приговорил жителя Новосибирской области Сергея Кондакова к 10 годам лишения свободы в рамках дела о поджоге релейного шкафа на железной дороге. Решение принял Новосибирский областной суд. Ночью 26 февраля 2024 года мужчина поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище в Новосибирской области.

В апреле Кемеровский областной суд приговорил троих несовершеннолетних к длительным срокам лишения свободы за диверсию на железнодорожной станции Бочаты. Двое из них приговорены к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии, третий – к пяти годам. В мае прошлого года подростки подожгли релейные и аккумуляторные шкафы на станции за вознаграждение.

Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии.