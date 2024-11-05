Путин признал русский язык фундаментальной ценностью России

Одной из ключевых и фундаментальных ценностей России является русский язык. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает газета «Известия».

Речь об этом зашла на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России — в числе наших ключевых приоритетов», — сказал Путин, отметив, что при всем уникальном этнокультурном разнообразии России именно русский язык определяет ее духовную и национальную идентичность.

Путин предложил исходить из такого понимания при формировании программ обучения русскому языку и государственным языкам субъектов России. Он поддержал мнение экспертов, предложивших создать единые государственные учебники по указанным предметам.

5 ноября сообщалось, что в учебниках по русскому языку появится приложение на основе искусственного интеллекта «Эльман». В издательстве «Просвещение» рассказали, что ученик сможет задать чат-боту вопросы в свободной форме, а затем он получит сообщения-подсказки, чтобы ответить самостоятельно.

Ранее на Украине начали работать инспекторы против русского языка.