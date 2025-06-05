Адвокат прокомментировал обыски в редакции Ura.ru

Адвокат Краснов: обыски в Ura.ru прошли в рамках дела о превышении полномочий

Адвокат одного из задержанных журналистов Ura.ru Георгий Краснов утверждает в разговоре с РИА Новости , что обыски в свердловской редакции издания прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками правоохранительных органов.

Также агентство сообщает, что обыски и задержание журналистов издания в Екатеринбурге могут быть связаны с подозрением в покупке полицейской сводки и использовании ее при подготовке статей.

«15 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников полиции по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности)», — заявил собеседник агентства.

Утром 5 июня в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Одновременно обыски провели в квартирах нескольких журналистов. Троих сотрудников издания задержали, журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката.

Поводом для задержания трех сотрудников уральской редакции Ura.ru стало подозрение в незаконных действиях при проведении журналистских расследований. В ходе обыска следователи взломали телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Мужчине заломили руки, чтобы забрать у него девайс.

Также стало известно, что правоохранители обнаружили на компьютерах информационного агентства Ura.ru подтверждение покупки оперативных сводок у представителей силовых структур.

Ранее сообщалось, что во время обысков в редакции Ura.ru стало плохо беременной сотруднице.