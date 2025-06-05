Следователи взломали телефон редактора Ura.ru Аллаярова

Ura.ru: телефон Аллаярова взломали и спросили про фото Паслера и Мешкова

Телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова взломали и спросили про фотографии начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время обысков в екатеринбургской редакции. Об этом сообщает издание в Telegram-канале.

Отмечается, что Аллаярову заломали руки, чтобы забрать у него телефон. Также, по данным издания, следователи спросили журналиста, зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу Мешков и Паслер.

Это расходится с юридическими основаниями для обыска в квартире Аллаярова и следственных действий в редакции Ura.ru, говорится в сообщении. Обыски в екатеринбургской редакции длятся уже несколько часов. Сотрудники Следственного комитета сообщили, что ищут источники информации Ura.ru о криминальных событиях в Свердловской области.

С трудом в редакцию удалось попасть адвокату. К Аллаярову его не пустили, добавили в Ura.ru.

5 июня силовики пришли с обыском в редакцию издания Ura.ru. У журналистов изъяли технику и документы, в квартирах нескольких сотрудников также провели обыски. Baza пишет, что силовики пытались выяснить, откуда у издания информация о сотрудниках МВД и чиновниках, публиковавшаяся в Telegram-канале «Погоны и галстуки».

По данным СМИ, перед началом обысков были задержаны двое сотрудников редакции, в том числе редактор Денис Аллаяров.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

Ранее правоохранители опровергли информацию о применении силы к главреду Ura.ru.