СМИ сообщают, что во время обысков в редакции Ura.ru стало плохо беременной сотруднице

Во время обысков в уральской редакции информационного агентства Ura.ru стало плохо беременной сотруднице отдела кадров. В середине июня женщина должна уйти в декрет, пишет портал в Telegram-канале.

«‎Девушка, которая в середине месяца должна была уйти в продолжительный декретный отпуск, была оставлена следователем в редакции, несмотря на очевидный риск стресса от обыска», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудницу отпустили из помещения, где проходит обыск, после переговоров со следствием.

Утром 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сначала об этом сообщили журналисты ТАСС, позже информацию подтвердили представители самого агентства.

Они рассказали, что обыски также проходят в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. При этом правоохранителей интересуют источники происхождения оказавшихся в распоряжении СМИ сведений о криминальных событиях, произошедших в регионе.

Ранее следователи взломали телефон редактора Ura.ru Аллаярова.