На компьютерах Ura.ru нашли подтверждение покупок оперативных сводок

Правоохранители обнаружили на компьютерах информационного агентства Ura.ru подтверждение покупки оперативных сводок у представителей силовых структур. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, на рабочих компьютерах уже найдено достаточно данных о том, что Ura.ru на регулярной основе покупало оперативные сводки и печатало новости на их основе.

5 июня силовики пришли с обыском в редакцию издания Ura.ru. У журналистов изъяли технику и документы, в квартирах нескольких сотрудников также провели обыски. В редакции заявили, что сотрудники Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу издания. Там же сообщили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Baza пишет, что силовики пытались выяснить, откуда у издания информация о сотрудниках МВД и чиновниках, публиковавшаяся в Telegram-канале «Погоны и галстуки».

По данным СМИ, перед началом обысков были задержаны двое сотрудников редакции, в том числе редактор Денис Аллаяров.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

Ранее следователи взломали телефон редактора Ura.ru Аллаярова.