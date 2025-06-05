На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На компьютерах Ura.ru нашли подтверждение покупок оперативных сводок

ТАСС: в Ura.ru нашли подтверждение покупок оперативных сводок у силовых структур
close
Донат Сорокин/ТАСС

Правоохранители обнаружили на компьютерах информационного агентства Ura.ru подтверждение покупки оперативных сводок у представителей силовых структур. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, на рабочих компьютерах уже найдено достаточно данных о том, что Ura.ru на регулярной основе покупало оперативные сводки и печатало новости на их основе.

5 июня силовики пришли с обыском в редакцию издания Ura.ru. У журналистов изъяли технику и документы, в квартирах нескольких сотрудников также провели обыски. В редакции заявили, что сотрудники Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу издания. Там же сообщили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Baza пишет, что силовики пытались выяснить, откуда у издания информация о сотрудниках МВД и чиновниках, публиковавшаяся в Telegram-канале «Погоны и галстуки».

По данным СМИ, перед началом обысков были задержаны двое сотрудников редакции, в том числе редактор Денис Аллаяров.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

Ранее следователи взломали телефон редактора Ura.ru Аллаярова.

Все новости на тему:
Обыски в Ura.ru
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами