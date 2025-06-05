Вандалы обворовывают могилы бойцов СВО в Нижегородской области

В Нижегородской области неизвестные похитили флаги с могил участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

«Кто-то украл флаги с могил участников СВО в Городецком округе», — говорится в посте.

Как рассказали родственники бойцов, российские флаги постоянно пропадают на Николо-Погостинском кладбище. Каждый раз близкие участников СВО приносили новые триколоры, но их через время тоже похищали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция ищет осквернителей могил.

До этого вандалы сожгли и разгромили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. На опубликованных в сети кадрах можно заметить раскиданные траурные венки и цветы. Кроме того, рядом с местом захоронения журналиста неизвестные раскидали таблички с других могил и пытались их поджечь. Крест на могиле Федорчака остался целым.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал «скотами» вандалов, которые осквернили могилу военкора. По словам Тюлина, у него в голове не укладывается, что кто-то мог решить свести счеты с человеком, которого нет в живых.

Ранее Захарова назвала «вурдалаками» разгромивших могилу военкора «Известий» Федорчака.