Неизвестные разгромили могилу погибшего в зоне СВО корреспондента «Известий»

Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На фотографии можно заметить, что возле могилы раскиданы траурные венки и цветы. Кроме того, рядом с местом захоронения неизвестные раскидали таблички с других могил и пытались их поджечь. Крест на могиле журналиста остался целым.

24 марта в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

Позже посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель сотрудников российских СМИ в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что ВСУ целенаправленно бьют по журналистам, освещающим события в зоне СВО.

Ранее на СВО погиб 18-летний студент медколледжа.