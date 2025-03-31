Захарова прокомментировала разгром могилы военкора «Известий»

Российская сторона борется против «вурдалаков». Об этом в комментарии газете «Известия» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Против кого боремся — против вурдалаков», — заявила она.

31 марта журналисты РЕН ТВ сообщили, что вандалы разгромили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Республике Крым. Мужчины не стало за неделю до этого — он получил ранение в зоне боевых действий.

В результате сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела. Сейчас полицейские пытаются установить личности вандалов, а также выяснить все обстоятельства случившегося.

Ситуацию также прокомментировал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. По его словам, разгромившие могилу вандалы — «скоты». Тюлин добавил, что у него в голове не укладывается, как кто-то мог решить свести счеты с человеком, которого уже нет.

Глава Крыма жестко высказался об осквернивших могилы участников СВО и военкора.